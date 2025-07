«Fateci vedere tutta la lista dei clienti di Epstein!!! Perché qualcuno vuole proteggere questi furfanti? Fatevi questa domanda ogni giorno e la risposta diventerà chiara». Questo post scritto da Donald Trump Jr., primogenito del presidente, nel luglio del 2023 è soltanto una delle innumerevoli testimonianze della contraddizione che il presidente adotta come regola di vita e di governo.

Dopo anni di lotta per la verità oscurata dagli avversari democratici sul finanziere criminale che s’accompagnava a mezzo establishment, il presidente si è risolto a sbugiardare sé stesso e la sua famiglia – di sangue e politica – che chiede trasparenza su uno dei casi simbolo della lotta di Maga contro il mondo. Lo ha fatto non con il moto di pudore di chi si smentisce sapendo di mentire, ma con la nonchalance di chi interpreta una strategia di distrazione che non teme il principio di non contraddizione.

Fino a pochi giorni fa, l’approccio del presidente alla vicenda Epstein sembrava orientato a chiudere il caso senza troppi traumi, ribadendo che né il dipartimento di Giustizia né l’Fbi hanno trovato una lista dei clienti del finanziere o previsto nuove divulgazioni di documenti. Ma con il post di mercoledì scorso la questione è esplosa all’interno dello stesso mondo Maga.

La gestione del caso Epstein diventa così un esempio emblematico della confusione come metodo di governo: dichiarazioni contraddittorie, inversioni di rotta, attacchi preventivi contro chi fa domande, e ritmo comunicativo che rende impossibile qualunque confronto razionale. In passato Trump aveva affermato di conoscere Epstein «da quindici anni» e lo aveva descritto come «un tipo divertente, che amava le belle donne, anche molto giovani». Poi ha detto di avere chiuso con lui molto prima delle accuse. Più di recente ha sostenuto di «non averlo conosciuto bene, forse visto una o due volte».

Il meccanismo si ripete: una dichiarazione, un dietrofront, un attacco a chi fa domande, e la trasformazione dell’argomento in una prova di fedeltà. Anche questa volta, chi chiede trasparenza viene accusato di fare il gioco dei democratici. La contraddizione, lungi dall’essere una debolezza, diventa un filtro: solo chi è disposto ad accettarla, senza chiedere coerenza, viene considerato fedele. Questa dinamica non è nuova, anzi è un pilastro del trumpismo. Anche il cambio di posizione sul sostegno all’Ucraina, maturato probabilmente perché il presidente si è sentito preso in giro da Vladimir Putin, è figlio di una dinamica simile. E lo stesso vale per l’attacco ai siti nucleari dell’Iran, avvenuto dopo che il presidente ha passato due giorni a guardare l’amata Fox News che tesseva le lodi dell’operazione militare ordinata da Benjamin Netanyahu, e Trump non voleva essere da meno.

Nello scontro con il capo della Fed, Jerome Powell, ogni giorno ne inventa una: minaccia di licenziare, poi dice che non lo farà, specifica che si sta pensando, manda una bozza di lettera ai repubblicani, chiede consigli che poi rifiuta e così via all’infinito.

Dalla coerenza alla presenza

Con Epstein lo scontro si consuma nel punto più vicino al cuore del suo movimento. La presa di posizione ha fatto emergere una linea di faglia interna. Per alcuni, il rifiuto di affrontare la questione è un segnale di debolezza. Per altri, una nuova prova di forza: Trump non deve spiegarsi, non deve chiarire, non deve rispondere. Altri ancora torcono il posizionamento del presidente fino a leggervi il sofisticato smascheramento di una trappola: il presidente – questo il ragionamento – abbandona un caso che in realtà è stato ordito dai democratici per solleticare e poi fregare la destra.

In questo contesto, la confusione non è un effetto collaterale, ma una strategia deliberata. E mentre la realtà si fa opaca, l’unico punto fisso resta lui: il protagonista costante di una narrazione instabile. Nell’universo trumpiano governare non significa prendere decisioni stabili, ma occupare lo spazio pubblico. Non serve coerenza, basta presenza. La confusione non è un problema da risolvere, ma uno strumento di potere.

