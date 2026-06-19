Se Trump è un cretino senza talento

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La fuga dai giudici, la popolarità acquisita in tv, l’ossessione per il controllo dei media, la battuta raggelante, magnificano l’unico modello che ha armato l’ego del “presidente” Usa: Silvio Berlusconi. Non solo l’abbiamo visto arrivare, Trump. Avevamo contribuito a scrivere il prequel

Il recente passo indietro governativo sullo spam telefonico ha ridato linfa alle chiamate spiacevoli. Tra le molestie più diffuse: l’invito a cambiare operatore Internet pena il rapimento di alcuni parenti; quelli che hanno ricevuto il tuo curriculum ma vogliono usarlo per scopi poco commendevoli, tipo uno schema Ponzi o l’iscrizione al Pd; Donald Trump che dà di matto e poi riattacca. L’abbrivio giocoso non sminuisca lo scoop de La7, che è riuscita a interloquire con DT ricavandone grevi illazi