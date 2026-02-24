Trump e la fine del (presunto) mito dell’onnipotenza

A uscire sconfitta dalla sentenza della Corte suprema non è solo la politica di Trump in materia di dazi, ma anche la narrazione fondata sulla presunta onnipotenza di un esecutivo in grado usare la legislazione d’emergenza e creare un permanente stato d’eccezione. Tra sondaggi, equilibri internazionali e toghe, questa logica è entrata in cortocircuito
Non è giunta inattesa questa decisione della Corte suprema secondo la quale Donald Trump non può fare leva su legislazione emergenziale del passato – nella fattispecie l’International Economic Emergency Powers Act (Ieepa) del 1977 – per imporre dazi onnicomprensivi. In tal senso si erano già pronunciati con nettezza due tribunali federali; e le audizioni delle due parti alla Corte suprema – con giudici molto conservatori come Neil Gorsuch esplicitamente scettici – avevano lasciato presagire tale