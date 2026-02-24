Trump e la fine del (presunto) mito dell’onnipotenza

true false

A uscire sconfitta dalla sentenza della Corte suprema non è solo la politica di Trump in materia di dazi, ma anche la narrazione fondata sulla presunta onnipotenza di un esecutivo in grado usare la legislazione d’emergenza e creare un permanente stato d’eccezione. Tra sondaggi, equilibri internazionali e toghe, questa logica è entrata in cortocircuito