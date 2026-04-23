Trump debole e ingestibile. Una parabola che fa paura

true false

Il tycoon raramente è stato così debole nella sua parabola politica: dal 1945 ad oggi nessun presidente è stato così impopolare dopo meno di un anno dall’arrivo alla Casa Bianca. Debole e, all’apparenza, ingestibile: tra le due cose – debolezza e ingestibilità - pare esservi una stretta, e invero spaventevole, correlazione