Trump debole e ingestibile. Una parabola che fa paura

Il tycoon raramente è stato così debole nella sua parabola politica: dal 1945 ad oggi nessun presidente è stato così impopolare dopo meno di un anno dall’arrivo alla Casa Bianca. Debole e, all’apparenza, ingestibile: tra le due cose – debolezza e ingestibilità - pare esservi una stretta, e invero spaventevole, correlazione
Donald Trump è alla ricerca disperata di un accordo che prevenga la prosecuzione di un conflitto, quello contro l’Iran, i cui costi globali sono ormai manifesti a tutti. Lo fa alternando minacce e blandizie, con il lessico caricaturale che abbiamo ormai imparato a conoscere, ma che non manca mai di sorprendere. Oscillazioni, queste di Trump, che ne evidenziano le patenti difficoltà politiche. Dal 1945, da quando esistono specifiche rilevazioni sondaggistiche, nessun presidente è stato meno popol