Trump e la strategia per il midterm, tra manipolazioni e veleni cospirazionisti

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La nuova (ed esibita) violenza promossa dall’Ice, dopo mesi in cui l’agenzia ha agito con più moderazione e, soprattutto, fuori dai riflettori, serve anche a mobilitare la base Maga in vista del voto di novembre. Poi, ovviamente, ci sono anche I toni apocalittici del grottesco neo-maccartismo trumpiano

I sondaggi sulla popolarità di Trump sono indicativi, nelle loro oscillazioni molto lievi, del livello di polarizzazione degli Stati Uniti e di quanto divisivo sia il presidente. Il tasso di approvazione del suo operato non ha mai superato il 50%, unico caso nella storia da quando, a partire dagli anni Quaranta, Gallup ha introdotto queste rilevazioni. Ma non è mai nemmeno sceso sotto il 35%, laddove quello di molti suoi predecessori come Truman, Nixon o Bush Sr era arrivato addirittura al 20/25