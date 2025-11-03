Trump e la variabile saudita. Riad non si fida più degli Usa

A Mohammed bin Salman le garanzie americane non bastano più: per Riad Israele è diventato uno Stato diviso, incomprensibile e imprevedibile, lo spartiacque è stato l’attacco israeliano a Doha. Finora Mbs non si è ufficialmente dichiarato, in effetti gli Accordi di Abramo si stanno allontanando
Il convitato di pietra del Medio Oriente, il presente-assente di ogni ultima riunione – incluso il vertice di Sharm el Sheik – non ha ancora deciso di mostrarsi. Nell’area sta accadendo di tutto, l’agitazione politico-diplomatica è ai suoi massimi livelli, lo sforzo americano possente, ma il leader del più importante paese arabo non desidera dirci come la pensa. Forse lo sapremo solo durante o dopo la sua prossima visita a Washington (dovrebbe tenersi a metà mese), ma nemmeno questo è certo. Moh