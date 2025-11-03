il commento

Trump e la variabile saudita. Riad non si fida più degli Usa

Il presidente americano Donald Trump e Mohammed Bin Salman
Mario Giropolitologo
03 novembre 2025 • 20:13

A Mohammed bin Salman le garanzie americane non bastano più: per  Riad Israele è diventato uno Stato diviso, incomprensibile e imprevedibile, lo spartiacque è stato l’attacco israeliano a Doha. Finora Mbs non si è ufficialmente dichiarato, in effetti gli Accordi di Abramo si stanno allontanando

Il convitato di pietra del Medio Oriente, il presente-assente di ogni ultima riunione – incluso il vertice di Sharm el Sheik – non ha ancora deciso di mostrarsi. Nell’area sta accadendo di tutto, l’agitazione politico-diplomatica è ai suoi massimi livelli, lo sforzo americano possente, ma il leader del più importante paese arabo non desidera dirci come la pensa. Forse lo sapremo solo durante o dopo la sua prossima visita a Washington (dovrebbe tenersi a metà mese), ma nemmeno questo è certo. Moh

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

