Trump e quelle teorie del complotto usate come arma di distrazione

Nel pieno di un interrogatorio sul caso Epstein, Hillary Clinton è costretta a parlare di Ufo e Pizzagate. Più che di terrapiattismo e rettiliani, a questo punto, i complottisti dovrebbero preoccuparsi di chi usa le loro stesse teorie per coprirsi le spalle. E non di nascosto, nell’Area 51, ma sotto gli occhi di tutti

Gli alieni esistono ma «non li ho visti», ha dichiarato Barack Obama. «Non vengono tenuti all’Area 51. Non c’è una struttura clandestina a meno che non ci sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti». Se una smentita è una notizia data due volte, cosa diciamo delle teorie del complotto discusse dai suoi stessi protagonisti? La massima attribuita al Divo Giulio trasuda una verticalità dell’informazione ormai in frantumi. Niente a che vedere con il caos disint