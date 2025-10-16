il commento

Trump è riuscito là dove tutti gli altri hanno fallito: fermare Netanyahu

Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Mario Giropolitologo
16 ottobre 2025 • 20:06

L’accordo per Gaza rivela che la politica e la diplomazia (sostenute da una buona dose di imposizione) hanno una funzione e giungono laddove il conflitto e la violenza non possono arrivare. Ma per quanto riguarda Israele ci vorranno tempo e molti sforzi per tirarsi fuori dall’isolamento quasi totale e dalla furia bellica

I "miracoli” accadono. Donald Trump è riuscito dove gli tutti gli altri hanno fallito: spingere sugli arabi perché a loro volta si impongano su Hamas, poi fare pressione sulla destra israeliana. Nessuno ha voluto dirgli di no e l’accordo c’è stato. È un grande successo per il presidente americano che gli va riconosciuto: anche se ci sarà bisogno di ulteriori negoziati, Trump ha dimostrato che la pace è ancora possibile. Il conflitto mediorientale è ritenuto da esperti e analisti “intrattabile”,

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE