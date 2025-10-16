Trump è riuscito là dove tutti gli altri hanno fallito: fermare Netanyahu

true false

L’accordo per Gaza rivela che la politica e la diplomazia (sostenute da una buona dose di imposizione) hanno una funzione e giungono laddove il conflitto e la violenza non possono arrivare. Ma per quanto riguarda Israele ci vorranno tempo e molti sforzi per tirarsi fuori dall’isolamento quasi totale e dalla furia bellica

I "miracoli” accadono. Donald Trump è riuscito dove gli tutti gli altri hanno fallito: spingere sugli arabi perché a loro volta si impongano su Hamas, poi fare pressione sulla destra israeliana. Nessuno ha voluto dirgli di no e l’accordo c’è stato. È un grande successo per il presidente americano che gli va riconosciuto: anche se ci sarà bisogno di ulteriori negoziati, Trump ha dimostrato che la pace è ancora possibile. Il conflitto mediorientale è ritenuto da esperti e analisti “intrattabile”,