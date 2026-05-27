Commenti

Trump da egemone a supplicante. Il declino Usa è sotto gli occhi di tutti

Joschka Fischer
Segui Domani su Google
27 maggio 2026 • 20:17Aggiornato, 27 maggio 2026 • 20:39

Dopo la visita del tycoon in Cina e con la guerra in Iran impantanata, dall’Europa e dall’Asia al resto del mondo, le persone si chiedono sempre più spesso quale sia  il valore effettivo degli impegni e degli accordi degli Stati Uniti

Nel suo recente viaggio a Pechino, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era accompagnato da molti dei nomi di spicco del mondo degli affari, della finanza e della tecnologia americani, tutti consapevoli dell’importanza di mantenere un rapporto di collaborazione con la Cina. Per il resto del mondo, si è trattato di uno sviluppo positivo, perché dovremmo tutti desiderare che le due maggiori potenze mondiali dialoghino direttamente tra loro. I padroni di casa cinesi di Trump lo hanno accolt

Per continuare a leggere questo articolo

Joschka Fischer

Joschka Fischer, ministro degli Esteri e vicecancelliere tedesco dal 1998 al 2005, è stato leader del Partito dei Verdi tedesco per quasi 20 anni