L’era Trump tra errori, crimini e violazioni: pagheremo tutti, e pagheremo caro

Il conflitto non ponderato con l’Iran, i crimini di guerra connessi e le sue implicazioni economiche, l’indebolimento dei fondamenti della democrazia, la follia dei dazi, il trauma delle leggi sull’immigrazione. Il mondo pagherà a lungo il prezzo delle scelte del tycoon
È vero, come disse una volta Alexander Pope, che sbagliare è umano. Ma sebbene tutti siano fallibili, alcuni esseri umani sono più inclini all’errore di altri. Questa è una delle ragioni che giustificano la democrazia: sottoporre le decisioni che riguardano un gran numero di persone a processi deliberativi che prevedono controlli e contrappesi. La storia dei regimi politici autoritari e assolutisti è piena di personaggi i cui errori si sono rivelati disastrosi non solo per loro stessi, ma anche