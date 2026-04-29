L’era Trump tra errori, crimini e violazioni: pagheremo tutti, e pagheremo caro

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È vero, come disse una volta Alexander Pope, che sbagliare è umano. Ma sebbene tutti siano fallibili, alcuni esseri umani sono più inclini all’errore di altri. Questa è una delle ragioni che giustificano la democrazia: sottoporre le decisioni che riguardano un gran numero di persone a processi deliberativi che prevedono controlli e contrappesi. La storia dei regimi politici autoritari e assolutisti è piena di personaggi i cui errori si sono rivelati disastrosi non solo per loro stessi, ma anche