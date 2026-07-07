Un bagno di realtà per i leader del Vecchio Continente

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Col suo ruvido unilateralismo, il tycoon ha dolosamente rinunciato a uno dei pilastri dell’egemonia contemporanea degli Stati Uniti: la natura negoziata, mediata e in ultimo consensuale della loro leadership. E questa aspirazione al dominio senza egemonia obbliga ora i paesi europei a fare scelte troppo a lungo procrastinate e basate finalmente sulla consapevolezza di chi sia davvero Donald Trump