c

Trump ha superato tutte le linee rosse. Siamo al punto di non ritorno?

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
27 gennaio 2026 • 06:00

Dalla Groenlandia al golpe in Venezuela, dai deliri di grandezza al terrore di Stato in Minnesota: la destabilizzazione globale provocata dal tycoon ormai è insostenibile. Ma c’è chi continua a trattarlo come un interlocutore “normale”. Dopo Minneapolis, questo non è più possibile

Donald Trump è ovunque. Sulle strade infuocate di Minneapolis, tra gli agenti federali mascherati che si abbattono su cittadini americani inermi, tra i ghiacciai della Groenlandia, minacciata di invasione e poi di depredazione delle sue terre rare, al largo del Venezuela - dai cui palazzi di potere ha fatto rapire il presidente Maduro in spregio di ogni idea possibile di diritto internazionale ed estorcendone il petrolio - nel quadrante mediorientale, dove a giorni alterni annuncia devastanti ra

Per continuare a leggere questo articolo

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli

Caporedattore Esteri di Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE