L’erratico Trump si è perso tra i suoi stessi errori

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Il blocco trumpiano dello Stretto di Hormuz seguito al fallimento delle trattative ad Islamabad è la mossa più impulsiva per cercare di uscire da una situazione disperata, che con ogni probabilità non farà che peggiorare. L’unica via d’uscita è costruire un nuovo Medio Oriente con la diplomazia

Trattative fallite, JD Vance che saluta tutti dalla scaletta dell’aereo e torna a casa. Subito, secondo il suo carattere, arriva la mossa trumpiana di chiudere lo Stretto di Hormuz, in entrata ed in uscita. Mossa miope perché, primo porterà ad un immediato, ulteriore, vertiginoso aumento dei prezzi di petrolio e gas, aggravando la già profondissima crisi energetica globale, che ben presto farà sentire i suoi frutti anche in Europa, portando a passi veloci verso una recessione di cui è difficile