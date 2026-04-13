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L’erratico Trump si è perso tra i suoi stessi errori

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael
13 aprile 2026 • 20:32

Il blocco trumpiano dello Stretto di Hormuz seguito al fallimento delle trattative ad Islamabad è la mossa più impulsiva per cercare di uscire da una situazione disperata, che con ogni probabilità non farà che peggiorare. L’unica via d’uscita è costruire un nuovo Medio Oriente con la diplomazia

Trattative fallite, JD Vance che saluta tutti dalla scaletta dell’aereo e torna a casa. Subito, secondo il suo carattere, arriva la mossa trumpiana di chiudere lo Stretto di Hormuz, in entrata ed in uscita. Mossa miope perché, primo porterà ad un immediato, ulteriore, vertiginoso aumento dei prezzi di petrolio e gas, aggravando la già profondissima crisi energetica globale, che ben presto farà sentire i suoi frutti anche in Europa, portando a passi veloci verso una recessione di cui è difficile

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Davide Assael
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Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

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