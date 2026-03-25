Trump, il blocco Maga lo appoggia. Ma senza indipendenti perde

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Più che creare nuove fratture, o disgregare la sua base Maga, la guerra accentua la disaffezione di gruppi fondamentali di un elettorato mobile e decisivo. Senza i quali Trump e i repubblicani non vincono

No, sulla guerra con l’Iran non stiamo assistendo a uno sgretolarsi del sostegno a Trump all’interno del mondo Maga. E però sì, il conflitto sta alimentando malumori anche a destra che potrebbero indebolire ancor di più il presidente e i repubblicani in vista del midterm del prossimo novembre. I sondaggi, lo sappiamo, vanno maneggiati con cautela, facendo le tare ai loro fisiologici, ma ampi, margini di errore e alla loro provenienza. Dopo alcune oscillazioni iniziali, quelli sulla reazione degl