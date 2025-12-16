L’oscena invettiva contro Reiner segna la deriva di Trump

true false

Sarebbe un errore considerare le sue parole sull’omicidio del regista e della moglie come l’ennesima esternazione di cattivo gusto di una persona che ha mostrato difficoltà nel controllare uscite disarmanti per mancanza di tatto, senso del contesto, rispetto della dignità della persona. È l’atto politico con cui il presidente della potenza più importante del mondo certifica che il centro di gravità di ogni cosa è soltanto lui

Con il commento all’omicidio del regista Rob Reiner e della moglie, Donald Trump ha superato una nuova soglia dell’oscenità, producendo uno spettacolo pornografico che purtroppo deve essere riprodotto integralmente: «Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood. Rob Reiner, un regista cinematografico e star della comicità tormentato e in difficoltà, ma un tempo di grande talento, è venuto a mancare, insieme a sua moglie Michele, pare a causa della rabbia che ha suscitato negli altri pe