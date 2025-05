L’attenuante principale per la premier è Trump stesso. L’improvvisa retromarcia sui dazi all’Europa mostra per l’ennesima volta la natura incontrollabile, i percorsi imprevedibili e l’umore gassoso del leader americano

Sono sicuro che faremo un accordo commerciale equo con l’Ue», diceva Donald Trump poco più di un mese fa nello Studio Ovale accanto a Giorgia Meloni, «persona eccezionale» elevata a leader europea di riferimento per i negoziati commerciali in corso. In quella circostanza le aveva informalmente conferito il ruolo di pontiere, come si diceva nel secolo scorso. Lei, sentendosi probabilmente non abbastanza riconosciuta, aveva prontamente sottolineato il suo lavoro di raccordo nell’ennesima intervista offerta dal Corriere della Sera.

Il vertice trilaterale a Roma con il vicepresidente, JD Vance, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen – agevolato dall’inaugurazione di papa Leone XIV – aveva confermato Meloni nella posizione di mediatrice fra Washington e Bruxelles, figura di raccordo necessaria dopo che i mercati imbizzarriti avevano costretto Trump a mitigare la guerra dei dazi per avviare una fase negoziale.

Vance aveva concluso il giro di incoronazioni proclamando apertamente il ruolo della premier, «costruttrice di ponti tra Usa e Europa». Praticamente una pontefice.

È bastato un post su Truth per far crollare tutta questa fantasiosa impalcatura diplomatico-commerciale, e per far apparire come un misero fallimento quello che fino a ieri la premier orgogliosamente presentava come la prova fondamentale della sua leadership internazionale. Trattare con l’Unione europea «è molto difficile», il deficit commerciale «è totalmente inaccettabile» e le «nostre discussioni non stanno andando da nessuna parte», ha scritto ieri a sorpresa il presidente, rimettendo sul tavolo dazi al 50 per cento fra una settimana e mandando a picco i mercati.

Spero che la minaccia «accenda un fuoco» sotto l’Europa, ha detto il segretario del Tesoro Scott Bessent, e nella fase delicata che si apre ora si vedrà quali saranno le mosse di Bruxelles e quale sarà il contributo della costruttrice di ponti verso un leader che, con ogni evidenza, è più interessato a farli esplodere, i ponti.

A Meloni vanno riconosciute però delle attenuanti. Aveva gestito responsabilmente quell’apertura di credito, mettendosi strategicamente al servizio di Bruxelles invece di approfittare per lanciarsi in improbabili fughe sovraniste, mostrando alle altre cancellerie europee quel grado di maturità istituzionale che in altre circostanze è mancato all’Italia. Non si può dire che abbia usato l’affinità ideologica con Trump per incassare qualche rendita di parte.

Ma l’attenuante principale per la premier è Trump stesso. L’improvvisa retromarcia sui dazi all’Europa mostra per l’ennesima volta la natura incontrollabile, i percorsi imprevedibili e l’umore gassoso di un leader che gli osservatori sono sempre tentati di inscrivere in un disegno razionale ogni qualvolta si muove in modi che appaiono vagamente comprensibili. E subito lui si affretta a smentire tutti.

Nemmeno l’inafferrabile Elon Musk è sopravvissuto a tutta questa volubilità. Messo ai margini dai pretoriani che assecondano ogni sbalzo umorale del capo, perdente sulla politica commerciale, fallimentare sui tagli di Doge e bastonato sulle sue aziende, l’uomo più ricco del mondo è finito nell’orbita più esterna del mondo Maga. Un altro passo più in là e tornerà ad avere solo sé stesso come centro di gravità. Se non è riuscito lui a dare una forma intellegibile al progetto trumpiano, Meloni difficilmente riuscirà a mediare una trattativa sulla questione politicamente più calda per la Casa Bianca.

