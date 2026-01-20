Trump conferma che la privacy è morta, riscopriamo la telefonata come atto politico

I messaggi con cui siamo abituati a comunicare, corrispondenze epistolari perlopiù sgrammaticate, sono ormai un’arma di ricatto. Riprendiamo dunque a sentirci a voce. Per alleviare il senso di mortificazione che Macron avrà incassato dalla diffusione delle sue chat. Almeno non aveva usato emoji
C’è del marcio in Danimarca, ma anche su Truth non si scherza. Nelle settimane che ricorderemo come quelle in cui Trump ha smentito ogni ottimistica previsione sulla sua scarsa attitudine all’imperialismo – confermando invece quelle sulla suscettibilità dopo aver piagnucolato per il Nobel –, il presidente degli Stati Uniti sfoggia la mossa finale del risentimento: gli screenshot di Macron. «My friend, we are totally in line on Syria, we can do great things on Iran, I do not understand what you’r