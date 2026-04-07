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Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propria

Gigi Riva
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Gigi Riva
07 aprile 2026 • 20:33

Gli ayatollah hanno ribaltato mediaticamente, se non militarmente, i rapporti di forza: le minacce roboanti di Trump sembrano di ora in ora più disperate. Intanto dai democratici si levano nuovi voci che invocano il 25° emendamento per rimuoverlo dallo Studio Ovale

È sconsolante constatare come gli ayatollah, massimi rappresentanti di un teocrazia sanguinaria oscurantista e dittatoriale, abbiano più razionalità di colui che dovrebbe essere il comandante in capo dell'Occidente dei Lumi e della ragione. E che, guidati da un minimo di buonsenso, abbiano ribaltato mediaticamente, se non militarmente, i rapporti di forza. A Teheran hanno compreso che è in atto, ribaltando il titolo di un famoso film, la commedia di un uomo tragico. Il quale, non sapendo come us

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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