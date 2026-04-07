Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propria

true false

È sconsolante constatare come gli ayatollah, massimi rappresentanti di un teocrazia sanguinaria oscurantista e dittatoriale, abbiano più razionalità di colui che dovrebbe essere il comandante in capo dell'Occidente dei Lumi e della ragione. E che, guidati da un minimo di buonsenso, abbiano ribaltato mediaticamente, se non militarmente, i rapporti di forza. A Teheran hanno compreso che è in atto, ribaltando il titolo di un famoso film, la commedia di un uomo tragico. Il quale, non sapendo come us