Lo schiaffo degli alleati a Trump: c’è sempre una prima volta

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La raffica di no all’invio di navi a Hormuz può essere paragonata allo stop dalla Corte Suprema sui dazi doganali. È la rivolta di potenziali alleati stanchi di essere usati come zimbelli, soprattutto quando nel suo delirio di onnipotenza il presidente Usa oltrepassa ogni misura e mette a repentaglio il pianeta

La guerra sta andando benissimo, gli obiettivi sono stati quasi tutti raggiunti, l'Iran pressoché sgominato, la sua leadership fatta a pezzi, le batterie missilistiche in gran parte distrutte. Abbiamo raggiunto praticamente tutti i nostri obiettivi. Quasi. Pressoché. In gran parte. Praticamente. Il diavolo si annida in quei dettagli lessicali che ancora escludono la vittoria totale. Maledetti dettagli di cui è obbligatorio tenere conto. Dunque secondo i soliti proclami gradassi di Donald Trump l