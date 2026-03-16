Commenti

Lo schiaffo degli alleati a Trump: c’è sempre una prima volta

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
16 marzo 2026 • 20:06

La raffica di no all’invio di navi a Hormuz può essere paragonata allo stop dalla Corte Suprema sui dazi doganali. È la rivolta di potenziali alleati stanchi di essere usati come zimbelli, soprattutto quando nel suo delirio di onnipotenza il presidente Usa oltrepassa ogni misura e mette a repentaglio il pianeta

La guerra sta andando benissimo, gli obiettivi sono stati quasi tutti raggiunti, l'Iran pressoché sgominato, la sua leadership fatta a pezzi, le batterie missilistiche in gran parte distrutte. Abbiamo raggiunto praticamente tutti i nostri obiettivi. Quasi. Pressoché. In gran parte. Praticamente. Il diavolo si annida in quei dettagli lessicali che ancora escludono la vittoria totale. Maledetti dettagli di cui è obbligatorio tenere conto. Dunque secondo i soliti proclami gradassi di Donald Trump l

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE