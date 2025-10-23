Trump, nel mondo degli autocrati la vanità è la variabile chiave

true false

Addio Stati fondati sul diritto internazionale: oggi la guerra e la pace sono stratagemmi per risolvere crisi economiche, scuotere le economie nazionali a mezzo riarmo, persino allontanare il privatissimo rischio di finire in manette. Una faccenda affidata a leader dai tratti para-adolescenziali, che negoziano la fine delle ostilità a mezzo minacce, allusioni, cenni d’intesa, post sui social e promesse di romantici fine settimana

Una delle variabili più invocate per spiegare la recente corsa alla tregua in Medio Oriente è di natura personalistica: la vanità. Il desiderio di Trump per il Nobel sarebbe così famelico da obbligarlo a occuparsi di cose tanto prosaicamente lontane dai suoi reali interessi quali i morti e la sofferenza umana. Una variabile affine viene invocata per i ripetuti fallimenti nella crisi ucraina. C’è chi parla infatti di un insidioso e obliquo potere di ricatto di Putin, che sarebbe in possesso di do