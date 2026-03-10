Guerra all’Iran illegale ma legittima? Per Trump e Netanyahu sarà difficile dimostrarlo

true false

Solo gli osservatori più ingenui potrebbero arrivare a credere che Stati Uniti e Israele, attaccando l’Iran, siano stati mossi da un istinto di salvaguardia dei diritti umani e della democrazia

Nelle relazioni internazionali, un’azione governativa manifestamente illegale può talvolta essere giustificata da un punto di vista morale. L’eventualità che la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran possa rappresentare uno di questi casi richiede maggiore attenzione di quanta ne abbia finora ricevuta. Sebbene molti alleati abbiano sorvolato sulla questione, è evidente che la guerra iniziata da Donald Trump e da Benjamin Netanyahu abbia violato in modo palese il diritto internazionale. L’