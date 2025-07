Barack Obama ammanettato nello Studio Ovale, forzato in ginocchio dagli agenti di polizia davanti a un ridente Donald Trump. Il video generato con l’intelligenza artificiale e postato sul social Truth ha offerto un’ennesima prova del disprezzo per ogni limite di convenienza, rispetto o decenza a cui il presidente americano ispira la sua comunicazione pubblica, e il suo intero progetto di potere.

Non importa a quale strategia di diversione risponda questa ennesima provocazione, da quali affari e scandali – presumibilmente il caso Epstein – voglia distrarre l’attenzione della sua base Maga, rilanciando teorie complottiste e fomentando l’ostilità suprematista contro l’ex presidente “nero”.

Il punto è ciò che racconta del rapporto tra il linguaggio e il potere, tra la comunicazione e le regole e convezioni della politica democratica.

Perché è vero che, come in molti hanno osservato, mai si era scesi così in basso nella mancanza di stile e di rispetto personale. Ma in questa discesa non esiste un fondo, perché il linguaggio di Trump non riconosce valore alla distinzione stessa tra basso e alto, dove l’alto sarebbe l’adesione a un sistema di valori condivisi – dai principi e le regole della democrazia, ai cardini del diritto interno e internazionale –, e il basso la sua aperta violazione.

Lo stesso vale per altri leader con tendenze autoritarie del nostro tempo, e sodali del presidente americano, come Benjamin Netanyahu. Pochi, superficiali e palesemente non credibili sono gli sforzi da parte sua per ammantare di ragioni “umanitarie” i propositi di pulizia etnica, distruzione e deportazione della popolazione della Striscia di Gaza che il suo governo sta attuando con precisione inesorabile.

Certo, il gigantesco campo di internamento destinato a centinaia di migliaia di civili che sorgerà sulle rovine di Rafah è chiamato «città umanitaria». Ma il proposito di concentramento e deportazione di civili, che segue alla riduzione in macerie di un intero paese, non è negato né mascherato. È anzi spudoratamente sbandierato.

Il quotidiano Haaretz, dinnanzi al progetto annunciato dal ministro della difesa Israel Katz, ha parlato di un «cellophane orwelliano» destinato ad avvolgere quello che a tutti gli effetti è un campo di concentramento. E da più parti, da mesi, George Orwell viene evocato per dare conto delle operazioni di imbellettamento linguistico delle operazioni di sterminio. Perché le sue analisi sull’uso eufemistico delle parole da parte della politica, e ancora più la sua immaginazione di una «neolingua» in 1984, appaiono oggi profetici.

Ma anche i peggiori incubi di Orwell sembrano oggi superati dalla realtà. Perché quella a cui assistiamo non è una strategia di sottile e sapiente mascheramento del cinismo dei potenti. Piuttosto, è un’esibizione senza limiti di un potere senza pudore.

Il filosofo Peter Sloterdijk parla, per i nuovi leader populisti, di un cinismo «spudorato» che si lascia alle spalle ogni concessione ipocrita alla «virtù», ai valori, agli ideali. Che, dunque, getta la maschera. Mentono, i politici, senza ricorrere a imbellettamenti retorici. O dichiarano, senza infingimenti, «la propria indifferenza nei confronti del bene pubblico di cui sono ufficialmente responsabili».

L’entusiasmo con cui i sostenitori di Donald Trump accolgono le sue uscite pubbliche mostra che la caduta della maschera dell’ipocrisia ha un effetto liberatore dalle imposizioni della morale universale, tanto per i rappresentanti quanto per i rappresentati.

Ma il costo del cinismo smascherato, il costo di questa spregiudicatezza, è difficile, forse impossibile da sostenere per le democrazie. Perché la maschera era quella che obbligava a fare almeno posa di aderire a valori e regole condivise. Segnalava la tenuta, almeno convenzionale o di facciata, dell’obbligo di rispondere al diritto interno e internazionale.

La spudoratezza del linguaggio politico segnala così una nuova spudoratezza del potere. E annuncia la fine di un ordine basato su limiti universalmente riconosciuti, reclamando a ogni nuova curva della storia il diritto all’eccezione.

