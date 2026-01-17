Trump e Netanyahu si accontentano di un Iran debole?

Per il Mossad, che in Iran ha agenti ovunque, ma anche a detta dei paesi arabi, le condizioni non sono mature per un regime change. Il messaggio recapitato al presidente americano è stato chiaro: l’intervento non solo non sarebbe stato risolutivo ma nemmeno gradito. E tutto sommato attualmente anche a Trump e a Netanyahu basta un’Iran debole
E ora? Che succederà in Iran dopo il “wait and see” trumpiano? Una metafora astronomica può aiutare a capire le ragioni alle origini della decisione di frenare l’intervento militare: i pianeti non erano allineati. In poche parole: non tutti quelli che dovevano farsene, attivamente o passivamente, carico, stavano nella stessa parte di cielo. Così, sono stati gli alleati regionali degli Usa a mandare il messaggio recepito all’ultimo istante in riva al Potomac: l’intervento non solo non sarebbe sta