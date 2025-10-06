Commenti

Sui sogni da Nobel di Trump pesa il fattore Netanyahu

Mattia Ferraresi
06 ottobre 2025 • 20:45Aggiornato, 06 ottobre 2025 • 20:57

La linea tenuta finora mostra che Trump ha pochissimo controllo sulle decisioni del governo israeliano, che rischiano di compromettere la traiettoria del presidente americano

L’urgenza di Donald Trump di «muoversi rapidamente» per arrivare a un qualche risultato negoziale in Egitto corrisponde all’esigenza di ottenere vittorie misurabili per un presidente cronicamente in calo di consensi. Trump legge tutto attraverso la lente degli interessi famigliari e delle vanità personali, e anche i più catastrofici scenari internazionali non sfuggono a questa logica. Della sua fissazione di ottenere il Nobel per la Pace, e di passare perciò alla storia come il presidente che sa

Mattia Ferraresi

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

