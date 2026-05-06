Trump e il paradosso Nato, punire l’Ue danneggia gli Usa

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La famiglia di Donald Trump ha non troppo lontane origini tedesche, ma se c’è un paese europeo che lo ossessiona più di altri è proprio quello dei suoi antenati. Lo si era visto già durante la sua prima presidenza, contrassegnata da recriminazioni continue contro una Germania che a suo parere godeva di un surplus commerciale unfair verso gli Stati Uniti e, per di più, non pagava il dovuto per la protezione offertale da Washington, senza contare l’antipatia viscerale del tycoon per Angela Merkel,