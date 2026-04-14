Trump si crede ideologo, ma è Prevost il vero politico

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II problema non è solo nelle parole del tycoon, che Meloni definisce giustamente, seppur tardivamente, inaccettabili. Sono i comportamenti, l’ipocrisia, il fake

Nessuno o quasi dei molti che occupano cariche di governo e che hanno acquisito potere grazie al presidente Trump si è mai posto il problema se vi sia del metodo nella follia. Danno per scontata la follia, che talvolta si accompagna a patterns, modalità ricorrenti, che gradiscono. Cercano di capire quali comportamenti debbono fare seguire e di individuarne le conseguenze prima per le loro carriere, poi, rimarrò nel vago, per il resto. Agli ideologi e ai profeti non si chiede quale metodo applich