Ora gli ayatollah cavalcano il crescendo dei penultimatum di Trump

Il tycoon ha minacciato per almeno cinque volte di distruggere totalmente una società intera, svalutando le sue parole sul mercato della verosimiglianza. Teheran è convinta che il presidente si stia impiccando alle sue stesse parole come un fanfarone qualsiasi: ad ogni proclama diminuisce la sua capacità contrattuale
È proverbiale l'ignoranza degli americani in fatto di storia. L'ultima prova plateale, l'invasione di George Bush figlio all'Iraq che ha finito per consegnare il paese agli sciiti, dunque sotto l'orbita dell'Iran, il peggior nemico di Washington. Se si aggiungono le carenze in geografia allora si completa il disastro. E pensare che la geografia dovrebbe essere il pane quotidiano del Pentagono, visto che non si scatenano guerre senza consultare le mappe, stelle polari di ogni stato maggiore di qu