Distruggendo l’alleanza con l’Europa Trump fa un favore a Putin

Il tycoon pensa che l'America sia autosufficiente, ma si sbaglia. Gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa almeno quanto l'Europa ha bisogno dell'America. Il presidente, schierandosi con Putin, pensa di attirare la Russia dalla sua parte nella lotta con la Cina. Ma Putin non ha intenzione di stare al gioco. Donald fallirà: l'unica domanda è quale sarà il costo del suo fallimento

Il Nord Atlantico sta attraversando profondi cambiamenti storici, con l'ampliamento del divario tra Europa e America. Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti stanno cercando di creare un ordine mondiale basato esclusivamente sulle sfere di interesse e dominato dalle tre grandi potenze globali: Stati Uniti, Cina e Russia. Per raggiungere questo obiettivo, l'amministrazione Trump è pronta ad abbandonare le fondamenta tradizionali dell'influenza statunitense: la sua rete di alleanze e