In nome dell’America first, Trump col suo distacco dalla causa dell’Ucraina mira a sganciarsi dalla sfida in Europa con Putin, convinto di riuscire ad averlo amico nella competizione con quello che ritiene il vero nemico per gli affari degli Usa, la Cina di Xi Jinping. Ma la Russia sarà davvero disposta ad assecondare un avvicinamento all’America e ai suoi interessi rinunciando all’intesa con la Cina? E Xi Jinping rimarrà inerme rispetto alle minacce di un partenariato Usa-Russia?

Settori strategici

Una prospettiva punta a rimarcare le interdipendenze economiche che Mosca e Pechino si sono intensificate in settori strategici come l’energia: secondo le analisi dell’Ispi, la Cina è stata la principale destinazione di esportazione dei combustibili fossili dalla Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per un valore di circa 190 miliardi di dollari al maggio 2024, mentre in generale gli scambi commerciali hanno registrato una crescita significativa anche nel 2024 toccando i 237 miliardi di dollari totali, con la Cina principale partner commerciale della Russia.

Tuttavia, l’asimmetria di fondo delle relazioni economiche fra i due paesi farebbe emergere la concreta aspirazione di Mosca al riassetto delle alleanze per l’interesse a far cessare le sanzioni occidentali, riaprire i mercati con gli Usa, e quindi emanciparsi dall’attuale dipendenza della sua economia di guerra dalla Cina. Rimangono però molti interrogativi sul futuro dei rapporti tra le due autocrazie.

In Russia si sta già aprendo un dibattito nello schieramento ideologico dei putiniani legati alla testata Tsargrad, espressione dell’ultranazionalismo ortodosso. In un editoriale Andrey Revnivtsev mette sull’avviso i russi sulla manovra scoperta degli americani di «promettere ai russi perle di vetro, dando una pacca sulla spalla, e poi provocare una lite tra noi e la Cina».

Per l’analista, Trump ha compreso l’errore del suo Paese quando, contrariamente ai precetti di Kissinger, «ha spinto la Russia tra le braccia del celeste impero», e ora cerca di ricorrere ai rimedi, dimostrando buona volontà nei confronti dei russi. Revnivtsev avvisa i compatrioti che ora gli Usa cercheranno di corrompere il consenso russo con la prospettiva di far rientrare le aziende occidentali in Russia. E tuttavia obietta che in tre anni i russi si sono adattati senza Netflix, McDonald’s e Coca-Cola, imparando a produrre alcune cose da soli e a comprarne altre dalla Cina. In ogni caso alla Russia non varrà la pena di collaborare con gli Usa a danno della Cina, se il resto dell’Ucraina rimarrà sotto l’influenza dell’Europa, che continuerà a spremerne tutti i benefici.

Trump alla fine dovrà convincersi che non funzionerà essere amici di Putin contro Xi: «Dovrà accettare di dividere il mondo non in due, ma in tre», conclude l’articolista di Tsargrad.

Sul fronte cinese, i media diretti dal Partito comunista hanno già evidenziato che nel terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina il presidente Xi Jinping ha ribadito il solido rapporto tra i due Paesi in una telefonata intercorsa con Putin. Global Times, il periodico on line in lingua inglese ispirato dal partito, ha titolato un editoriale in maniera netta: «I legami Cina-Russia sono più stabili e maturi in un panorama internazionale complesso». Gt declama che le relazioni Cina-Russia «non sono né rivolte a terzi né influenzate da terzi», e che «entrambi i paesi hanno strategie di sviluppo e politiche estere a lungo termine».

La conclusione dell’editoriale è chiara: «Le solide basi dell’amicizia e della cooperazione globale tra i due Paesi sono una forza trainante, che consente di continuare ad andare avanti senza temere vento o pioggia. Questa cooperazione, basata su interessi condivisi e valori comuni, non solo rafforza la resilienza delle relazioni Cina-Russia, ma costituisce anche un esempio per la comunità internazionale».

In sostanza, non sembra affatto in discussione la linea dell’«amicizia senza limiti» sancita nella Dichiarazione congiunta Cina-Russia sul «partenariato strategico globale nella nuova era» sottoscritta in occasione della vista di Xi Jinping a Mosca del 21 marzo 2023.

Ordine globale

Né d’altronde potrà svanire nel nulla il comune disegno revisionista dell’ordine globale: l’alleanza Russia-Cina vede iniziative aperte a continui allargamenti nelle organizzazioni internazionali dei Brics e della Shanghai Cooperation Organization, dove si praticano modelli alternativi ai partenariati filo occidentali e si persegue il ribaltamento dei sistemi finanziari basati sul dollaro e sulle regole dell’Organizzazione mondiale per il commercio. Il disegno di Trump di riuscire ad allontanare Putin dall’intesa con Xi Jinping rischia di rilevarsi un boomerang, specie se continuerà a minare la solidarietà transatlantica con l’Europa.

