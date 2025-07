Benjamin Netanyahu si è portato in prima posizione nella gara globale della piaggeria, superando anche il segretario generale della Nato Rutte. Fra tutti i riconoscimenti, nessuno è paragonabile al premio dell’accademia norvegese e la foga per l’assegnazione va letta sullo sfondo della competizione-vendetta con Barack Obama

Consegnando a Donald Trump la lettera in cui sostiene la sua candidatura al premio Nobel per la pace, Benjamin Netanyahu si è portato in prima posizione nella gara globale della piaggeria. Ha superato anche Mark Rutte, il segretario generale della Nato che chiama Trump “daddy” e gli manda messaggi d’amore che sembrano scritti interrogando l’intelligenza artificiale per riprodurre l’inconfondibile stile del capo, con le maiuscole e tutto il resto.

Fra tutti i riconoscimenti che il presidente desidera, nessuno è paragonabile al Nobel: da anni va in giro mendicando sostegno di capi di stato e personalità presso l’accademia di Norvegia, e da altrettanti anni si lamenta che il premio non gli verrà mai dato, amministrato com’è da una cricca di globalisti woke. «No, non riceverò il premio Nobel per la pace, qualunque cosa faccia, incluso la questione Russia/Ucraina e Israele/Iran, qualunque sia il risultato, ma la gente lo sa», si è lamentato di recente.

Trump è stato nominato nel 2018, nel 2020, nel 2021 e nel 2024 per varie iniziative, fra cui gli accordi di Abramo, e quest’anno è stato proposto, fra gli altri, dal governo del Pakistan. Trascurando per un attimo il fatto che fra le ragioni per assegnare il Nobel per la pace ci dovrebbe essere la «riduzione degli armamenti» – cosa in lieve contrasto con l’aumento della spesa della Nato nella difesa imposto da Trump – e che il suo ultimo sponsor è un presunto criminale di guerra ricercato dalla Corte penale internazionale, Netanyahu con il suo gesto ha toccato un tasto delicatissimo nella psicologia di Trump.

La foga per l’assegnazione del Nobel va letta infatti sullo sfondo della competizione-vendetta con Barack Obama, che è stato – certamente senza volerlo – la persona che ha trasformato i generici interessi di potere di un immobiliarista prestato alla televisione nel progetto elettorale di un nativista autoritario assetato di vendetta.

Le urticanti prese in giro di Obama a Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca nel 2011 hanno piantato sotto il ciuffo del tycoon l’idea di correre, non solo per vincere ma per farla pagare al più detestato fra i presidenti democratici della storia recente, una fonte inesauribile di teorie del complotto, accusato addirittura di non essere nato negli Stati Uniti e perciò di essere un presidente illegittimo.

Quando i due si sono scambiati parole apparentemente amichevoli al funerale di Jimmy Carter, Trump ha subito detto che i due «probabilmente si piacciono», che nella lettura psicopolitica della vicenda significa che l’impresentabile populista ha costretto infine il liberal più cool della sua generazione – ma passato presto di moda – a trattarlo con rispetto, da pari.

La tessera che manca nel mosaico della vendetta di Trump è il Nobel. Obama lo ha ricevuto preventivamente e inopinatamente per i meriti percepiti della sua personalità fotogenica, lo ha ritirato con un discorso sulle amare necessità della guerra giusta, si è imbarazzato perché non aveva fatto nulla per meritarlo, e anche durante la presidenza non si è smentito (vedere alla voce Libia). Tanto basta per indurre in Trump la bruciante voglia di eguagliarlo.

Il filosofo René Girard, divinità intellettuale della Silicon Valley trumpizzata, ha costruito il suo mondo sull’architrave del desiderio mimetico: desideriamo una cosa non per la cosa in sé, ma perché la desiderano gli altri. Ecco, Trump desidera il Nobel perché Obama lo ha ricevuto. Forse il democratico non lo desiderava nemmeno, ma non importa, il domino desiderante è stato ormai avviato.

Ed è soddisfatto che Netanyahu lo lusinghi con tale zelo, ora che anche dal mondo dei fedelissimi Maga arrivano defezioni e delusioni. L’ultima riguarda la chiusura del caso di Jeffrey Epstein, senza lista dei clienti e senza ipotesi di omicidio. Dopo tanto complottare, si tratta di un affronto che ha fatto imbestialire perfino gli anchorman di Fox News. Così se ne accorgerà anche Trump, presidente in cerca di compensazione.

