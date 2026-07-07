Trump, Socrate e la Schadenfreude per la sconfitta degli Stati Uniti

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In quel «non ho idea di cosa fosse un cartellino rosso» c’è il cuore della gnoseologia. C’è il paradosso socratico da cui nasce l’amore per la sapienza, phileîn e sophía, appunto, c’è la dotta ignoranza. Non è prepotenza, bullismo, anti-sportività, corruzione o persino ingenuità: è il “so di non sapere” del maestro ateniese in formato Maga