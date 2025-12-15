La strategia di Trump e lo scontro nell’Occidente

Al posto del vecchio ordine liberale, un'alleanza di Stati fondata su valori cosiddetti “naturali”: la pubblicazione della National Security Strategy rappresenta la codificazione geopolitica di una guerra culturale che il mondo occidentale combatte al suo interno da oltre un decennio. Dal documento emerge che l’amministrazione Trump ha deciso di archiviare l’assetto nato dopo la Guerra fredda
La pubblicazione della National Security Strategy del novembre 2025 da parte dell’amministrazione statunitense non segna soltanto un cambio di passo nelle relazioni internazionali; rappresenta la codificazione geopolitica di una guerra culturale che il mondo occidentale combatte al suo interno da oltre un decennio. Dal documento emerge che l’amministrazione Trump ha deciso di archiviare l’assetto liberale nato dopo la Guerra fredda. L’obiettivo non è l’isolazionismo, ma la creazione di un’allean