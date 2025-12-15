Commenti

La strategia di Trump e lo scontro nell’Occidente

15 dicembre 2025 • 20:35

Al posto del vecchio ordine liberale, un'alleanza di Stati fondata su valori cosiddetti “naturali”: la pubblicazione della National Security Strategy rappresenta la codificazione geopolitica di una guerra culturale che il mondo occidentale combatte al suo interno da oltre un decennio. Dal documento emerge che l’amministrazione Trump ha deciso di archiviare l’assetto nato dopo la Guerra fredda

La pubblicazione della National Security Strategy del novembre 2025 da parte dell’amministrazione statunitense non segna soltanto un cambio di passo nelle relazioni internazionali; rappresenta la codificazione geopolitica di una guerra culturale che il mondo occidentale combatte al suo interno da oltre un decennio. Dal documento emerge che l’amministrazione Trump ha deciso di archiviare l’assetto liberale nato dopo la Guerra fredda. L’obiettivo non è l’isolazionismo, ma la creazione di un’allean

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.

