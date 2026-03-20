Con la guerra in Iran, Trump fa a pezzi la “sua” strategia di sicurezza Usa

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La mossa mediorientale rischia di trascinare gli Usa in un pantano e contraddice palesemente la lettera e lo spirito del documento strategico pubblicato a novembre

L’ultima Strategia di sicurezza nazionale (Nss) degli Stati Uniti ha definito le priorità strategiche dell’America secondo Trump. Ma è stata abbandonata poco dopo. È vero, l’enfasi sull’emisfero occidentale non era un semplice cambiamento retorico. La cattura di Maduro e la pressione contro Cuba rientrano nel quadro. L’importanza di contrastare la Cina riflette il più ampio cambiamento nelle priorità strategiche statunitensi nell’ultimo decennio. Al contempo il Medio Oriente è declassato in modo