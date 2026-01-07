Il triplo fronte di Trump e l’impotenza dell’Ue

true false

Il Venezuela e la Groenlandia sono state un poco le convitate di pietra di questo 15esimo incontro della coalizione dei volenterosi in cui la volontà di distanziarsi dalle azioni e dalle esternazioni di Trump, ma il coinvolgimento e il buy-in dell’amministrazione americana (anche a supporto dei “volenterosi”) restano – piaccia o non piaccia – un fattore determinante

C’è un legame fra Venezuela, Groenlandia e Ucraina? E se sì, che cosa comporta per gli europei? A ormai una settimana di distanza, innanzitutto, l’intervento americano a Caracas comincia ad apparire in una luce diversa: non è stata un’invasione – anche se nulla toglie alla sua gravità in termini di diritto internazionale – e neppure un’operazione di regime change alla “neo-con”, tant’è che non solo la cricca che sosteneva Maduro è ancora di fatto al potere – nonostante la sparata «d’ora in poi g