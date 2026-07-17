La costruzione dell’alibi a priori del Grande Bugiardo Trump

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È talmente scoperta la sua strategia che si potrebbe seppellire Donald Trump sotto la categoria del grottesco, cavarsela con una enorme risata sarcastica. E invece bisogna temere l'ira del disperato, dell'uomo che in passato, nella sua vita da imprenditore come in quella da politico, ha dimostrato di essere disposto a tutto, eversione dei criteri democratici compresi