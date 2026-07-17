La costruzione dell’alibi a priori del Grande Bugiardo Trump

È talmente scoperta la sua strategia che si potrebbe seppellire Donald Trump sotto la categoria del grottesco, cavarsela con una enorme risata sarcastica. E invece bisogna temere l'ira del disperato, dell'uomo che in passato, nella sua vita da imprenditore come in quella da politico, ha dimostrato di essere disposto a tutto, eversione dei criteri democratici compresi
Che io, Donald Trump, possa perdere le elezioni è un'ipotesi del terzo tipo o dell'irrealtà. Dunque se a novembre nelle consultazioni di midterm non prevarrò significherà che ci sono stati brogli... È questo il sotto-testo dell'ennesimo sciagurato discorso del presidente degli Stati Uniti, la farsesca costruzione di un alibi a priori che gli permetterebbe di gridare all'attentato contro la volontà del popolo, dunque a prendere decisioni clamorose come invalidare il voto, proclamare lo stato d'as