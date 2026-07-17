Il commento

La costruzione dell’alibi a priori del Grande Bugiardo Trump

Gigi Riva
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17 luglio 2026 • 20:32

È talmente scoperta la sua strategia che si potrebbe seppellire Donald Trump sotto la categoria del grottesco, cavarsela con una enorme risata sarcastica. E invece bisogna temere l'ira del disperato, dell'uomo che in passato, nella sua vita da imprenditore come in quella da politico, ha dimostrato di essere disposto a tutto, eversione dei criteri democratici compresi

Che io, Donald Trump, possa perdere le elezioni è un'ipotesi del terzo tipo o dell'irrealtà. Dunque se a novembre nelle consultazioni di midterm non prevarrò significherà che ci sono stati brogli... È questo il sotto-testo dell'ennesimo sciagurato discorso del presidente degli Stati Uniti, la farsesca costruzione di un alibi a priori che gli permetterebbe di gridare all'attentato contro la volontà del popolo, dunque a prendere decisioni clamorose come invalidare il voto, proclamare lo stato d'as

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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