Le mani di Trump sul voto, l’arroganza nasconde paura

Steve Bannon che chiede di dispiegare gli agenti Ice nei pressi dei seggi per impedire che le «elezioni vengano rubate un volta ancora». La ministra della Giustizia Pam Bondi che intima a numerosi Stati controllati dai democratici di fornire al suo Dipartimento le loro liste elettorali per sottoporli a verifiche ed eventuali «pulizie». Donald Trump che propone una non meglio definita «nazionalizzazione» del voto, sottraendone la gestione a quindici Stati democratici. Numerosi provvedimenti adott