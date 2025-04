Il Canada non è diventato il 51esimo stato degli Stati Uniti, come vorrebbe Donald Trump, ma proprio il presidente americano è il principale responsabile dell’esito delle elezioni canadesi, dove i liberali di Mark Carney hanno agguantato la vittoria al termine di una rimonta epica. I liberali non hanno ottenuto la maggioranza alla Camera dei Comuni e dovranno costruire una coalizione per guidare il paese, ma rispetto alle previsioni si tratta comunque di una performance inaudita.

Quando il governo di Justin Trudeau è collassato, i conservatori erano dati stabilmente a oltre venti punti di vantaggio, e l’astro nascente dei conservatori, Pierre Poilievre, era destinato a una vittoria inevitabile. Risultato: non è stato nemmeno rieletto nel suo seggio parlamentare di Ottawa, che occupa stabilmente dal 2004.

Trump ha riproposto fino alla nausea la minacciosa fantasia dell’annessione canadese, compiendo il miracolo elettorale di resuscitare la sinistra affossata sotto le macerie del modello Trudeau, il primo ministro che era stato sfiduciato dal suo stesso partito proprio per una politica economica inadeguata per affrontare Trump, oltre che per la costruzione di un modello sociale insostenibile. Carney ha costruito un solido programma anti-trumpiano con il quale ha sbaragliato l’approccio “Canada First” con cui Poilievre era convinto di toccare le corde populiste dell’elettorato.

Vedremo se il rigetto per la politica dei dazi e del conseguente caos globale darà una mano anche alla sinistra in Australia, dove si vota il 3 maggio. La festa per i cento giorni di governo di Trump si è trasformata così in una solenne dimostrazione di debolezza politica. Del resto, Trump, ossessionato dall’eliminazione del «confine artificiale» a nord, aveva suggerito agli elettori canadesi di votare per l’unico leader che sponsorizza, sé stesso: «Eleggete l’uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le tasse, aumentare il vostro potere militare, gratuitamente, ai massimi livelli nel mondo, quadruplicare le vostre auto, l’acciaio, il legname, l’alluminio, l’energia e tutte le altre attività economiche, con zero dazi e tasse».

È noto che lo zelo caotico e il genio guastatore di Trump diano l’impressione che il tempo scorra più velocemente. Sono passati cento giorni dall’insediamento alla Casa Bianca, ma con il vorticoso turbinare degli eventi che ha messo in moto sembrano almeno mille. C’è stato un tempo – era poco fa, ma sembra ormai un ricordo lontano – in cui qualunque cosa sembrava accrescere il suo consenso e consolidare l’impressione che tutto concorresse alla sua popolarità.

Al centesimo giorno, invece, Trump è crollato nei sondaggi che, dice, sono «falsi come i media» che li commissionano. Tutti gli indici di gradimento sono in flessione, l’unico che tiene riguarda l’immigrazione, dove però i falchi del confine notano che sta rimpatriando molti meno clandestini rispetto ai primi cento giorni di Biden.

Un sondaggio di Fox News spiega che soltanto il 38 per cento degli americani approva la politica economica dell’amministrazione. L’effetto innescato dal “liberation day” dei dazi ha portato al crollo di tutti gli indici azionari, che non avevano mai perso così tanto dai tempi di Gerald Ford, il dollaro è svalutato a livelli record e l’unico bene che sale è l’oro, segno di instabilità e sfiducia. L’amministrazione che si era presentata come un’efficiente macchina di governo è diventata una riedizione del primo mandato: ovunque ci sono litigi, tradimenti, dimissioni, purghe, competizioni interne e accoltellamenti fratricidi.

Se la prove della crisi non erano sufficienti, il miracolo canadese convincerà anche i miscredenti.

