Come si insinua la pedagogia della violenza di Stato

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Quando l’esecutivo allude che la giustizia debba adeguarsi al racconto del capo, non sta parlando solo di un gioielliere che si erge a giustiziere o di un esponente deviato delle forze dell’ordine. Sta dicendo quale idea di Repubblica ha in mente

La nostra vita civile sembra impigliata in un gorgo di violenza sistemica sempre più rapido e brutale, mentre l’esecutivo delegittima ancora una volta la giurisdizione, incurante dei tre gradi di giudizio che hanno portato alla definitiva condanna in Cassazione di un gioielliere autore di un duplice omicidio durante una rapina nel suo negozio, e sfida il presidente della Repubblica con una irricevibile richiesta di grazia. «Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è di