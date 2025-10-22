Tutti i dietrofront che gli Usa impongono a Netanyahu

true false

Dal futuro di Hamas al ruolo dei paesi arabi (che diventano corresponsabili della pace), passando dal coordinamento dei militari americani al rilancio degli Accordi di Abramo: il presidente americano, con l’aiuto dei fidati Witkoff e Kushner, sta imponendo le sue linee rosse a Israele. Che non può fare a meno della sua relazione con Washington

Anche se pare assurdo a tutti gli esperti dell’area, la tregua a Gaza tiene. I due protagonisti della guerra fanno di tutto per ricominciarla ma non sembra che possano rompere un delicato equilibrio: Donald Trump non cede e il suo inviato Witkoff è sul posto. Le dichiarazioni del tycoon sono sempre significative, anche se fatte a braccio. Per il legame di “parentela” tra Usa e Israele, Benjamin Netanyahu non può permettersi di rompere con Washington. Per lui ciò che conta è l’eternizzazione del