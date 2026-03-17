il commento

Tutto il potere finirà nelle mani dei Pasdaran

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
17 marzo 2026 • 20:42

L’uccisione del capo del Consiglio di sicurezza iraniano è un evento di portata strategica, destinata a influenzare lo scenario della guerra e gli equilibri politici interni del regime. Che ora andranno ulteriormente a vantaggio delle Guardie della rivoluzione. Proprio Larjiani è l’artefice dell’allargamento del conflitto in corso, trasformato da regionale a globale nella convinzione di poter mettere in difficoltà Trump

La decapitazione dei vertici, nella versione large dell’eliminazione di un’intera classe dirigente nemica, è un elemento essenziale della strategia di guerra israeliana all’Iran. Cosi, l’Idf annuncia di aver colpito altri bersagli grossi: Gholamreza Soleimani, comandante dei Basiji, e soprattutto Ali Larijani, capo del Consiglio di sicurezza iraniano, mente politica del regime dopo l’eliminazione di Ali Khamenei, target non a caso, celebrato con enfasi da Benjamin Netanyahu. Un colpo durissimo,

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Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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