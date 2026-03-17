Tutto il potere finirà nelle mani dei Pasdaran

true false

L’uccisione del capo del Consiglio di sicurezza iraniano è un evento di portata strategica, destinata a influenzare lo scenario della guerra e gli equilibri politici interni del regime. Che ora andranno ulteriormente a vantaggio delle Guardie della rivoluzione. Proprio Larjiani è l’artefice dell’allargamento del conflitto in corso, trasformato da regionale a globale nella convinzione di poter mettere in difficoltà Trump