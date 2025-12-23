Ucraina, confini e sicurezza. Quei compromessi difficili per la pace

Da una parte l’intangibilità dei confini degli stati, dall’altro il richiamo alla autodeterminazione. L’autentica volontà delle popolazioni si potrà verificare solo con referendum sotto l’egida dell’Onu, senza la presenza degli eserciti. Sarebbe un’offerta estremamente generosa verso chi si è macchiato di crimini di guerra
I fondamentali suggerimenti che, a mio avviso, ci dovrebbero guidare per muovere nelle direzione di un nuovo ordine mondiale, sono illuminati da due fari accesi dal presidente Mattarella nel buio che ci circonda: il primo faro ci indica che «è un’azione irresponsabile e inammissibile ridefinire con la forza gli equilibri e i confini»; il secondo è quello che ci indirizza «verso una pace giusta e nella sicurezza». Naturalmente, nelle condizioni che si sono create in Ucraina, è stato necessario ce