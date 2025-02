Tre anni fa ci siamo svegliati dentro un incubo. Tre anni fa gli ucraini si sono trovati davanti all’invasione russa, aggrediti da una nazione che molti di loro avevano sentito come sorella. Tre anni fa le immagini dolenti di civili in fuga, saltando su ponti distrutti e su strade bombardate. Tre anni fa l’Europa si è scoperta debole e indifesa.

Tre anni fa gli ucraini si sono difesi eroicamente in quelle prime terribili settimane, evitando la capitolazione immediata sognata da Vladimir Putin. Se l’Ucraina non avesse resistito in quelle ore – soprattutto all’aeroporto di Hostomel – certamente nessuno da occidente sarebbe venuto in aiuto.

Ma in questi tre anni ci siamo progressivamente avvelenati. L’avvelenamento d’odio ha contagiato tutti iniziando dai russi, sorpresi e furiosi per il loro iniziale fallimento. Russi e ucraini sono avvelenati da un abisso di odio reciproco, e i russi pieni di rancore verso l’Occidente. Sull’altro versante, polacchi, baltici e nordici si sono caricati di ancor più odio contro i russi di quanto la storia non avesse già lasciato loro in eredità. Gli europei occidentali hanno imparato a odiare i russi come nemmeno durante la Guerra fredda.

Avvelenate le relazioni tra ortodossi e cattolici e tra ortodossi slavi e greci. Avvelenati i rapporti culturali e accademici, quelli della ricerca e dello sport: nulla sembra frenare la corsa all’odio scatenata dalla scellerata decisione presa dal Cremlino di iniziare una nuova grande guerra in Europa. Con i mesi di conflitto, i protagonisti del processo di avvelenamento si sono moltiplicati: la guerra ci ha trascinato tutti in un baratro che stritola e uccide il pensiero, il dialogo, il dibattito, anche il semplice dubbio.

Ci si limita a condannare, e a nulla paiono servire logica, lucidità e analisi. Domina da entrambe le parti la logica binaria amico/nemico. Non si riescono a comprendere le grida di papa Francesco: sembrano le parole di un’anima bella: «Cos’altro può dire un papa?». Non è così: nel Ventesimo secolo, a contatto con le guerre mondiali prima e con il rischio di guerra nucleare poi, il pensiero della Chiesa sulla guerra ha fatto un salto.

I papi hanno tutti definito la guerra come un male in sé: ogni guerra lo è e non esiste una guerra giusta, soprattutto in epoca atomica. Pur prodotto di processi politici umani, la guerra possiede una sua logica interna che la rende autonoma anche dalle decisioni di chi l’ha iniziata. La guerra ha una sua forza intima e malvagia che travolge e ingoia tutto: è lei il male assoluto perché crea un ingranaggio di odio e violenza a cui è difficile sottrarsi e che tende a eternizzarsi.

La prova è in questi giorni: appena si è intravista una via di tregua e poi di pace, la reazione di molti è stata violenta, come se non volessero uscire dall’incubo. Certamente le idee di Donald Trump sono tutt’altro che perfette e talvolta urticanti, ma perché gli europei (e Biden) si sono rifiutati di negoziare fino a ora? Si dice: perché contro una violazione così grave è necessaria la vittoria. D’accordo, ma la vittoria non poteva venire. Domenico Quirico si chiede: «Ora chi spiegherà agli ucraini che sono morti per l’impossibile?».

Intanto le vittime aumentano e a milioni hanno lasciato la loro terra bruciata. Probabilmente non torneranno mai più. Si dice che non si può fare la pace sulla pelle degli ucraini. Giusto. C’è da chiedersi però perché si è fatta la guerra sulla loro pelle, pur consapevoli che non era possibile vincere.

Ammettiamolo: la guerra è stata una trappola per tutti. La dobbiamo disinnescare, non fomentare. C’è anche chi dice che non si può far finta di nulla, fare come se i russi non avessero aggredito. Ma su questo conta la volontà dei popoli, non dei leader (la geopolitica umana di cui scrive Dario Fabbri): anche se molti dirigenti volteranno lo sguardo dall’altra parte, si può star certi che nessuno in Europa dimenticherà.

A Mosca non ci si illuda che tutto tornerà come prima. Ma ora è il tempo del compromesso, che comporta dolorose rinunce e sacrifici. Come chiede papa Francesco, almeno si smetterà di morire. Verrà poi il tempo della giustizia e della vergogna.

