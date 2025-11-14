Commenti

L’Ue vuole una pace giusta, ma non ha una exit strategy

Gli europei hanno garantito a più riprese agli ucraini l'aiuto necessario per fermare i russi
Gli europei hanno garantito a più riprese agli ucraini l'aiuto necessario per fermare i russi
Mario Giropolitologo
14 novembre 2025 • 19:27

Il punto europeo è giusto in via di principio ma rimane senza sbocchi 

L’Europa non offre soluzioni alternative né exit strategy pragmatiche 

Tutto ciò non basta per salvare gli ucraini 

È proprio vero che l’Europa non conta? Non è così sicuro: se non ci fosse l’Europa, la guerra in Ucraina sarebbe già terminata. Ovviamente alle condizioni russe. Gli Stati Uniti di Donald Trump non hanno interesse al proseguimento del conflitto, perché rafforza la Russia in termini militari mentre economicamente la getta in braccia cinesi. Entrambe le eventualità non rappresentano un vantaggio per l’America: nessuno dimentica che Mosca dispone ancora di un settore tecnologico-militare di primo l

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE