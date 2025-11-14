L’Ue vuole una pace giusta, ma non ha una exit strategy

true false

È proprio vero che l’Europa non conta? Non è così sicuro: se non ci fosse l’Europa, la guerra in Ucraina sarebbe già terminata. Ovviamente alle condizioni russe. Gli Stati Uniti di Donald Trump non hanno interesse al proseguimento del conflitto, perché rafforza la Russia in termini militari mentre economicamente la getta in braccia cinesi. Entrambe le eventualità non rappresentano un vantaggio per l’America: nessuno dimentica che Mosca dispone ancora di un settore tecnologico-militare di primo l