L’Ucraina oggi è una start up e la guerra una palestra tech

Due narrazioni opposte su chi sia in vantaggio, senza che nessuna delle due la spunti. Ciò che è vero è che il complesso militar-industriale ha preso il sopravvento: la guerra è sotto il controllo della sfida tecnologica. L’Ucraina è una startup di Pmi militari ad alta tecnologia
Sui giornali europei si rincorrono due tesi su chi tra russi e ucraini sia in vantaggio tattico. Da una parte si dice che la Russia ha ammassato 700mila soldati sul fronte, erode le difese e sta per attaccare in forze, che le ondate di droni aumentano con la potenza militar-industriale russa ormai vicina a quella dell’Urss. La Nato rivelerebbe la sua debolezza di fronte a tale forza (convenzionale, senza parlare del nucleare) fatta di droni e missili di vario genere, oggi in grado di colpire tut