Le sue ultime giravolte confermano l’impressione che Trump si stia “stancando” del conflitto ucraino, dove non sta trovando né gloria né successi. Putin lo spera e intanto si accontenta del classico “fight and talk”, continuando a prendere tempo. Mischiando tattica prenegoziale e lanci di bombe

Russia-Ucraina, si torna a Istanbul, ma attenzione allo schema Afghanistan: potrebbe accadere di nuovo. Joe Biden si era stufato della guerra coi Talebani, allo stesso modo – come sembra emergere dalla sue ultimissima giravolta, quella sul «Putin impazzito» – Donald Trump si starebbe ora stancando di quella di Kiev, dove non trova né gloria né successi.

Già gli è sfuggito di dire che si tratta di una guerra europea con la quale gli americani non hanno molto a che vedere. Quest’ultima esternazione denota una scocciatura nei confronti del capo del Cremlino: il che però non significa automaticamente schierarsi con Zelensky. Il problema che rimane al tycoon sono le terre rare ucraine: firmando l’accordo, Zelensky lo ha legato a sé. Dopo la difficile visita alla Casa Bianca il presidente ucraino ha cambiato strategia diventando molto più abile e basandosi solo sull’interesse del suo paese.

Viziato dagli europei e da Biden che lo hanno adulato ingessandolo nella posizione di una “vittoria” peraltro impossibile, era prigioniero nella gabbia retorica. Ora sta iniziando a muoversi su tutto lo scacchiere reale. Il presidente ucraino ha accettato l’incontro con Putin a Istanbul obbligando il leader russo a smentirsi, ha legato a sé gli Stati Uniti con l’accordo sulle terre rare, ha aperto ad ogni possibile trattativa mentre i “volenterosi” non erano convinti ma rimane pur sempre loro vicino. Zelensky non è più immobilizzato su un unica narrazione («Putin cattivo» o «pace giusta»), ma manovra nel quadro della “pace possibile”.

Certo, siamo alle schermaglie prenegoziali, con condizioni, precondizioni e via dicendo: nulla di strano, avviene sempre così prima di un negoziato. Istanbul non è stata un fiasco come dicono: le due parti si sono riviste e hanno parlato, si sono accordate sullo scambio di prigionieri – che è avvenuto – e si sono impegnate a rivedersi per passare alle cose difficili. Non è poco in questo clima di odio. Istanbul sembra rimanere l’unica location realistica ed Erdogan non si agita aspettando che tutti tornino a Canossa.

Anche se gli europei vorrebbero “spezzare” la narrazione dei negoziati del 2022, non hanno alternative se non la Turchia, a meno che non si preferisca Minsk. I volenterosi per ora sono fuori dal negoziato rimanendo in modalità sanzioni e guerra. Putin può permettersi sia di proseguire i combattimenti che di dialogare. L’estate gli consente una nuova offensiva mentre saggia coi missili le reazioni americane. Meglio per lui il classico “fight and talk” che viene usato di norma nei negoziati, almeno all’inizio.

Come scrive Marco Imarisio, Putin vuole conservare l’amicizia americana appena rinata, ma non deve tirare troppo la corda. Chiedere da parte europea il cessate il fuoco previo appare ingenuo. Meglio restare lucidi sulle mosse russe, ma anche americane. Zelensky lo sa e si aspetta proposte negoziali simili a quelle delle 2022 se non peggiori. Ciò che interessa al leader ucraino è che gli Usa non lo abbandonino: sono la sua unica garanzia.

In tutto questo, la cosa peggiore sarebbe lo schema Afghanistan: prospettiva tutt’altro irrealistica anche alla luce delle esternazioni umorali di Donald Trump. Putin rallenta per giocare questa carta: non prende tempo solo per la guerra, ma anche per allontanare gli Usa dall’Europa e attende che l’Occidente si divida del tutto. Ecco perché i volenterosi dovrebbero tener conto dell’impatto delle loro azioni sul terreno politico-militare.

Anche la guerra trumpiana dei dazi rientra nell’equazione russa sulla divisione occidentale. C’è da considerare la concretezza del conflitto: avendo trasformato l’economia russa in economia da guerra, con un’enormità di soldati pagati meglio di operai e impiegati, Putin non può smobilitare subito. Era una delle ragioni per fermare prima il conflitto non lasciando che l’ingranaggio prendesse forma costringendo ad una guerra infinita. Ma tant’è: retorica, propaganda (da entrambe le parti) e insipienza politica hanno portato al fatto che tutti i protagonisti si siano messi in trappola. Anche Putin è prigioniero dell’aggressione e della logica bellicista. Una sindrome del tipo "chi si ferma è perduto”, ulteriormente favorita dalla “stanchezza” e dall’irritazione del tycoon. Ma a perderci davvero è il popolo ucraino.

© Riproduzione riservata