C’è solo un modo per fermare la spartizione dell’Ucraina tra Trump e Putin

Maurizio Delli Santi
24 novembre 2025 • 20:28

Novembre è il mese della memoria per gli ucraini che ricordano due momenti fondativi della loro nazione: l'Holodomor e l’ l'Euromaidan. La lotta per la libertà di un popolo che continua a sacrificarsi rimane il tema centrale da porre di fronte al "piano dei 28 punti" di Trump. Una rinnovata coesione tra Kiev e l’Ue è il percorso necessario da compiere per contrastare le logiche degli attori della nuova spartizione del pianeta

In questo mese gli ucraini ricordano due momenti fondativi della loro nazione: l'Holodomor, la tragica carestia genocida per milioni di ucraini causata negli anni '30 dalle politiche di collettivizzazione forzata del regime di  Stalin, e l’Euromaidan, la rivolta europeista del 2013-2014. La rivoluzione arancione del 2004 aveva già segnato il primo rifiuto della manipolazione russa, ma l'Ucraina non era ancora libera e nel novembre 2013, con l'abbandono dell'accordo con l'Ue da parte del presiden

Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

