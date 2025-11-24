C’è solo un modo per fermare la spartizione dell’Ucraina tra Trump e Putin

true false

Novembre è il mese della memoria per gli ucraini che ricordano due momenti fondativi della loro nazione: l'Holodomor e l’ l'Euromaidan. La lotta per la libertà di un popolo che continua a sacrificarsi rimane il tema centrale da porre di fronte al "piano dei 28 punti" di Trump. Una rinnovata coesione tra Kiev e l’Ue è il percorso necessario da compiere per contrastare le logiche degli attori della nuova spartizione del pianeta