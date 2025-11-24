C’è solo un modo per fermare la spartizione dell’Ucraina tra Trump e Putin

Novembre è il mese della memoria per gli ucraini che ricordano due momenti fondativi della loro nazione: l'Holodomor e l’ l'Euromaidan. La lotta per la libertà di un popolo che continua a sacrificarsi rimane il tema centrale da porre di fronte al "piano dei 28 punti" di Trump. Una rinnovata coesione tra Kiev e l’Ue è il percorso necessario da compiere per contrastare le logiche degli attori della nuova spartizione del pianeta
In questo mese gli ucraini ricordano due momenti fondativi della loro nazione: l'Holodomor, la tragica carestia genocida per milioni di ucraini causata negli anni '30 dalle politiche di collettivizzazione forzata del regime di Stalin, e l’Euromaidan, la rivolta europeista del 2013-2014. La rivoluzione arancione del 2004 aveva già segnato il primo rifiuto della manipolazione russa, ma l'Ucraina non era ancora libera e nel novembre 2013, con l'abbandono dell'accordo con l'Ue da parte del presiden