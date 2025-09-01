Pochi giorni dopo il vertice in Alaska, Donald Trump era tornato a offendere Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere «il più grande venditore del mondo» . La sensazione è che siano altri i venditori di fumo, con ben altre responsabilità. Ancora una volta l’ondivago tycoon sembra voler annebbiare il quadro che pure è stato ben delineato dal presidente finlandese Alexander Stubb ammesso al summit dei Volenterosi svoltosi alla Casa Bianca.

Per Stubb l'incontro tra Putin e Zelensky è quanto mai improbabile, perché le vere intenzioni del leader russo sono quelle di proseguire le ostilità almeno fino all'autunno: il suo obiettivo sarebbe di “massimizzare” i guadagni territoriali . Nemmeno i più sprovveduti hanno letto se non come una provocazione la risposta di Putin a chi cercava di individuare una sede per l’incontro tra i leader: è Zelensky che deve presentarsi a Mosca, un modo per minacciare ancora un atto di resa.

Il continuo richiamo alle “ragioni profonde” della guerra è la grande bugia di Putin, mentre gli europei stentano a guardare la realtà delle cose, con il rischio di affidarsi troppo a Trump . Ad Anchorage, come anche a Washington, non c'era alcuna ragione perché per un negoziato su una guerra in corso da tre anni - con distruzioni, morti, stati di prigionia ed esodi forzati delle popolazioni civili - si sorridesse e si salutasse con entusiasmo la presunta svolta del capo del Cremlino . Il dato sostanziale è che non si è giunti al cessate il fuoco, il solo presupposto concreto per l’avvio di negoziati credibili. Il leader russo ha potuto avvantaggiarsi superando l’unica vera arma decisiva che l'Occidente aveva messo in campo: l’isolamento internazionale.

Così Putin si è potuto presentare davanti ai suoi connazionali come il capo riconosciuto di una nazione tornata ad essere una grande potenza. Per alcuni analisti sarebbe il prezzo da pagare perché il leader russo abbandoni le pretese massimaliste sull'Ucraina e sullo smantellamento ad est della Nato: i segnali fin qui emersi prospettano il contrario. Ormai l'idea diffusa è che Trump voglia spingere Zelensky alla concessione del Donbass, oltre che della Crimea, peraltro senza che vi siano certezze per una tregua immediata e per garanzie di sicurezza che non replichino le false promesse degli accordi di Minsk.

Per Putin l'ultima versione delle “garanzie di pace” sarebbe presidiare la linea del fronte e un'area di cuscinetto anche con forze russe e cinesi, e con la possibilità del diritto di veto di ciascuno degli Stati garanti sulla difesa dell'Ucraina in caso di attacchi. Ovviamente ogni ipotesi che richiami ad una formula Nato è esclusa. Il progetto di Macron per lo schieramento di una “forza di rassicurazione” (almeno per la difesa delle città in retrovia e per uno scudo aereo) - sostenuta da Starmer e probabilmente anche da Merz, oltre che dai paesi nordici e baltici, e persino con l’appoggio di Canada e Australia - è la sola idea che abbia davvero un senso compiuto. Ipotizzare un impegno simil-articolo 5 della Nato è scarsamente incisivo, perché sarebbe difficile prevederlo vincolante al difuori dei trattati Nato o Ue. Inoltre, la soluzione si presenta fragile se qualcuno - come l'Italia - anticipa che non intende mandare truppe sul terreno, se non per partecipazioni importanti ma limitate e fattibili solo a pace fatta, come lo sminamento.

In sostanza, finora non è compreso fino in fondo che si sta compiendo il disegno di Putin: scongiurare l’inasprimento delle sanzioni secondarie e il congelamento degli asset russi nelle banche centrali occidentali, allacciare strette intese con Trump (che tra l’altro costringe gli europei a comprare gli aiuti per Kiev) anche in ambito economico-commerciale su Artico, terre rare, ripresa degli scambi, e forse anche sul nucleare, ma non fermarsi, e anzi approfittare del nuovo clima neoimperiale che può costruire insieme a Trump per proseguire la sua guerra all'Ucraina.

Eccola, l’ossessione putiniana: l’ Ucraina è russa, l’Occidente ci ha tradito ripetutamente, la Nato aveva promesso di non espandersi e invece l'ha fatto, per cui, come accaduto per la Crimea, ha «dovuto difendere con le armi» i cittadini russi da governi imposti da colpi di Stato sostenuti dalla Cia con la nascita di movimenti neonazisti e nazionalisti. La storia racconta altro: oltre un ventennio di "omini verdi” e ingerenze armate della Russia che, con il pretesto di difendere incerte minoranze russe e in nome di un immaginario Russkiy Mir (il “mondo russo”), ha colpito la Georgia, invaso la Crimea e il Donbass ucraini, sino ad arrivare alla Transnistria moldava, riducendo la Bielorussia ad un servente Stato-satellite.

Insomma, in gioco non c'è solo la resa dell'Ucraina, ma il rischio di consegnarsi ai nuovi imperi. Il declino dei diritti e delle libertà sarà alle porte se in questo frangente non dimostra di essere salda e convinta sull’etica della responsabilità e sullo stato di diritto delle relazioni internazionali. Faccia sentire allora la sua voce se Putin, rifiuterà ancora il cessate il fuoco: cominci ad alzare il tiro con le sanzioni secondarie e con l'ultimatum di aggredire gli asset russi ancora liberi di fruttare nelle banche europee, e dimostrando la concreta volontà di accettare l’Ucraina nell’Ue impegnandosi in un piano concreto di assistenza militare nel lungo periodo.

È il momento di non lasciarsi abbindolare dalle bugie di Putin e dagli altri venditori di fumo, negli Stati Uniti come in quella parte d’Italia che maldestramente indugia a schierarsi con una leadership europea ora più responsabile e meno fumos a.

