La Unione si è accodata agli Stati Uniti e ai vezzi di Trump, accettando l’opzione “riarmista” a sostegno della loro industria militare, accettandone tutte le condizioni vessatorie. È un controsenso che una simile reazione avvenga rinunciando a ogni azione di natura fiscale verso i colossi americani che fanno utili enormi in Europa e in Italia

Dall’arrivo del “grande bullo” sulla scena internazionale molte cose sono cambiate, tutte all’insegna dell’imprevedibilità, cui ora si aggiungono i dazi a portare incertezza e scompiglio.

L’idea di applicare una tassa su tutti i beni provenienti dai paesi con i quali gli Usa hanno un deficit commerciale è apparsa a molti un ritorno alle grezze politiche protezionistiche di un passato lontano che il Wto, l’organizzazione di cui gli Stati Uniti erano stati alfieri fino a un decennio fa, aveva contribuito a cancellare per gran parte degli scambi mondiali. Ma tant’è, ora è ciò con cui dobbiamo fare i conti, con effetti potenzialmente disastrosi per l’economia globale.

Come reagire?

Dopo le minacce, l’incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, avrebbe prodotto un “accordo” su un valore medio dei dazi del 15 per cento – in aumento per la maggior parte dei beni importati, in diminuzione per alcuni – e l’impegno Ue ad acquistare gas liquido e a investire negli Usa. La Ue, da parte sua, non ha per ora articolato una reazione. Quale dovrebbe essere?

Negli ultimi anni, l’interscambio di beni tra Ue e gli Usa è andato costantemente crescendo (532,2 miliardi di euro di export, 334,7 miliardi di import nel 2024) e gli Usa sono il principale partner commerciale europeo. Rilevante è anche l’interscambio di servizi (334,5 miliardi l’export, 482,5 miliardi l’import), così come lo sono, nei due sensi, gli investimenti diretti esteri (Ide), il cui volume complessivo ha superato i 4.700 miliardi nel 2023.

La situazione italiana

L’Italia è il quinto paese Ue per valore di prodotti importati dagli Usa (25,9 miliardi, il 10,8 per cento dell’import italiano), mentre è il terzo per valore dell’export (64,8 miliardi, il 21,2 per cento del nostro export totale). L’export, peraltro, contribuisce significativamente al nostro pur anemico Pil.

A fronte del rilevante surplus commerciale, siamo in attivo anche nello scambio di servizi. Il volume degli Ide italiani in Usa è di circa 5 miliardi all’anno, mentre il flusso in entrata è molto minore (l’Italia è meno attrattiva per gli investitori Usa). Ciononostante, sono molte le multinazionali presenti in Italia e contribuiscono non poco all’interscambio (35 per cento per l’export, 50 per cento per l’import). Il 30,4 per cento dello stock di capitale extra-Ue investito nell’economia italiana è americano. Le multinazionali Usa, poi, occupano circa 350mila addetti e producono un quinto del valore aggiunto nazionale totale, soprattutto nella manifattura. Le multinazionali italiane, al contrario, occupano 156mila addetti negli Usa, contribuendo al 13,7 per cento del fatturato Usa totale.

I dazi di cui si parla riguardano per lo più il commercio di prodotti dell’industria. Tutti i settori che esportano negli Usa sono esposti, ma sono settori che interessano anche l’export Usa verso l’Italia e l’Ue, con interazioni strategiche che riguardano le catene delle forniture.

Ora, come è stato rilevato da più parti, i dazi trumpiani «non hanno senso». I dazi europei sui prodotti americani erano, fino a oggi, inferiori all’1 per cento in media. Il saldo commerciale Usa-Ue è negativo, ma se includiamo i servizi (cosa che il “grande bullo” non fa) non è poi così pesante. Le imprese Usa, inoltre, fanno lauti guadagni in Europa e gli investimenti europei negli Stati Uniti sono già consistenti. C’è poi da vedere se la manifattura americana si gioverà dei dazi: l’effetto “sostituzione” potrà venire, ma nel tempo e solo dopo un effetto inflattivo e distruttivo non indifferente.

Niente ritorsioni

E la Ue? La migliore risposta, in realtà, è di non fare nulla per ritorsione. La Ue potrebbe limitare il danno, se solo agisse finalmente come la superpotenza economica che è. Intanto, visto che il Wto è bloccato dai veti, perseguendo l’idea di un nuovo Wto magari senza gli americani, “con chi ci sta”, negoziando con i Brics. Persino i tedeschi sono d’accordo (all’ultimo summit Ue se ne è parlato).

Di fronte a una situazione in cui la più grande economia capitalistica del mondo appare in difficoltà – un debito federale “insostenibile”, un dollaro che si svaluta che non può servire a finanziare nuovo debito – invece di giurare fedeltà usque ad mortem agli Usa, come l’Ue ha fatto al recente vertice Nato dell’Aia, ora, davanti all’imposizione di dazi, essa non si pone neppure il problema di una possibile crisi sistemica. La Ue si accoda agli Stati Uniti e ai vezzi del suo boss, accettando l’opzione “riarmista” a sostegno della loro industria militare, accettandone tutte le condizioni vessatorie.

È quindi un controsenso che una simile reazione avvenga rinunciando a ogni azione di natura fiscale verso i colossi americani che fanno utili enormi in Europa e in Italia. Così, sembra solo che l’Europa abbia deciso di farsi carico della tenuta del capitalismo statunitense in cambio di nulla.

