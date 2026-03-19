Umberto Bossi, il Senatùr che conquistò Roma e poi la perse

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Il barbaro, il primo dei populisti, il precursore dei Berlusconi e dei Grillo, dei successori meglio non parlare. È stato creatore di un linguaggio, volgare e sguaiato, di mille invenzioni verbali: Padania, l’Europa Forcolandia… Ma anche il più romano dei leader, animale di razza in grado di beffare Andreotti (sul Quirinale), Craxi e Berlusconi, maestro al gioco del poker della politica italiana, che per due decenni ha tenuto in pugno. Ma dopo aver conquistato Roma l'ha persa