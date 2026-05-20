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Umiliare gli inermi, il fascismo di Ben-Gvir e la bancarotta morale di Israele

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
20 maggio 2026 • 21:06

La scena vergognosa nei confronti degli attivisti della Flotilla è la conseguenza logica di quel senso di impunità regalato alle frange estreme quando si permette ai coloni ogni tipo di nefandezza contro i palestinesi della Cisgiordania. C'è da chiedersi dove sono finiti tutti gli anticorpi della società che potevano arginare l'estremismo messianico e fondamentalista

Il fascismo ha un volto ed è quello di Itamar Ben Gvir, 50 anni appena compiuti con tanto di torta al cappio confezionata da sua moglie, ministro della Sicurezza nazionale nel governo israeliano. Il fascismo è l’umiliazione dell’ avversario inerme. Il fascismo è farsi vanto di questa umiliazione. Come ha fatto Ben Gvir, peraltro recidivo, quando si è accanito su un’attivista della Flotilla che aveva osato gridare «Free Palestine» mentre era in ginocchio, ammanettata e bendata al pari di tutti gl

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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