Umiliare gli inermi, il fascismo di Ben-Gvir e la bancarotta morale di Israele

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La scena vergognosa nei confronti degli attivisti della Flotilla è la conseguenza logica di quel senso di impunità regalato alle frange estreme quando si permette ai coloni ogni tipo di nefandezza contro i palestinesi della Cisgiordania. C'è da chiedersi dove sono finiti tutti gli anticorpi della società che potevano arginare l'estremismo messianico e fondamentalista

Il fascismo ha un volto ed è quello di Itamar Ben Gvir, 50 anni appena compiuti con tanto di torta al cappio confezionata da sua moglie, ministro della Sicurezza nazionale nel governo israeliano. Il fascismo è l’umiliazione dell’ avversario inerme. Il fascismo è farsi vanto di questa umiliazione. Come ha fatto Ben Gvir, peraltro recidivo, quando si è accanito su un’attivista della Flotilla che aveva osato gridare «Free Palestine» mentre era in ginocchio, ammanettata e bendata al pari di tutti gl